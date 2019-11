Super Smash Bros. Ultimate: Terry Bogard macht sich für den Kampf bereit

Nintendo hat kürzlich einen Livestream zu Super Smash Bros. Ultimate angekündigt, in dem der neue Kämpfer Terry Bogard vorgestellt wird.

Im September wurde der Kämpfer Terry Bogard aus Fatal Fury für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt. In wenigen Stunden soll er nun der breiten Öffentlichtkeit vorgestellt werden.

Und zwar hat Nintendo einen Livestream angekündigt, der am 6. November um 14:00 Uhr unserer Zeit beginnt. Fans dürfen sich auf eine etwa 45-minütige Videopräsentation mit Masahiro Sakurai, dem Director des Spiels, freuen. Uns erwartet ein detaillierter Einblick in Fähigkeiten und Eigenheiten des bald erhältlichen DLC-Kämpfers Terry Bogard.

Hier der Stream:

Abgesehen davon wurde auch verkündet, dass demnächst Version 6.0 an den Start geht, die einige Anpassungen für diverse Kämpfer beinhalten.

Das bedeutet aber, dass das Update gespeicherte Wiederholungen aus vorherigen Versionen inkompatibel macht. Vor dem Update solltet ihr also die Wiederholungen im entsprechenden Menüpunkt in eine Videodatei konvertieren.

