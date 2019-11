The Hive ist ein mystischer Looter-Shooter mit PvP- und PvE-Elementen

in

Das Studio 3 Day Monk hat mit The Hive einen neuen rundbasierten First-Person-Looter-Shooter angekündigt.

Laut den Entwicklern erwartet uns in The Hive eine Mischung aus Online-Multiplayer-Kämpfen, Bosskämpfen und RPG-Elementen. Abgesehen davon wird es auch PvP-Elemente geben und ihr werdet auf Folklore-Geschöpfe treffen.

Im Spiel müsst ihr Waffen, Rüstungen und verschiedene Gegenstände sammeln, um euch gegen andere Spieler, patrouillierende Truppen, Milizen und Kreaturen aus der Folklore zu verteidigen.

Diese Kreaturen erscheinen zufällig. Indikatoren für ein solches Ereignis sind Änderungen der Umgebung oder Funktionsstörungen bestimmter Geräte. Inspiration dafür haben sich die Entwickler aus Spielen wie S.T.A.L.K.E.R. und Hunt: Showdown geholt.

Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Video überzeugen, das zeigt, wie das Spiel in Aktion aussieht.

Kürzlich wurde eine Kickstarter-Kampagne zum Spiel gestartet, die ihr über diesen Link unterstützen könnt.

Das denken wir:

Hier erwartet uns auf jeden Fall ein interessantes Konzept und die ersten Spielszenen sehen auch sehr vielversprechend aus. Diesen Titel sollte man im Auge behalten.