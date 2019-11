Zelda: Ocarina of Time – Die neueste Version des Fan-Remakes sieht absolut beeindruckend aus

in

Der Entwickler “CryZENx” hat eine neue Version seines The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remakes auf Basis der Unreal Engine 4 veröffentlicht.

Wir berichteten ja schon häufiger über das Zelda: Ocarina of Time Remake des Entwicklers “CryZENx”. Er entwickelt das Spiel auf Basis der Unreal Engine 4 und dementsprechend gut sieht der Titel auch aus.

Kürzlich veröffentlichte er eine neue Version des Remakes, die neue Bereiche und eine verbesserte Grafik bietet. Abgesehen davon ist es dank dieses Updates möglich, mit NPCs zu interagieren, gegen einige Feinde zu kämpfen, Okarina zu spielen, Herzen zu sammeln, einige Vasen zu zerbrechen und mehr.

Es ist übrigens interessant, dass Nintendo dieses Projekt bsiher noch nicht gestoppt hat. Ich befürchte aber, dass das früher oder später passiere wird. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlicher, je umfangreicher das Projekt wird. Wir werden sehen.

Hier ein Video, das die neueste Version des Remakes in Aktion zeigt:

Das denken wir:

Nintendo sollte den Entwickler anstellen und dieses Spiel offiziell machen. Das Ganze sieht einfach toll aus.

Quelle: dsogaming.com