Angeblich wird Hideo Kojimas nächstes Spiel ein Horrorspiel für die PS5

Womöglich wird das nächste Spiel von Hideo Kojima ein Horrorspiel, das exklusiv für die PS5 erscheint.

Kann es sein, dass Hideo Kojima an einem Horrorspiel für die PS5 arbeitet? Wenn man einem neuen Bericht glaubt, dann ja. Laut des Berichts soll Sony Interactive Entertainment Kojima Productions übernehmen und das erste Projekt als First-Party-Studio soll ein PS5-Horrorspiel sein.

Momentan ist jedoch nicht bekannt, wann dieser Deal angekündigt oder dieses Horrorspiel vorgestellt wird. Der Bericht stammt von HipHopGamer, einem Branchenveteran, der immer mal wieder interessante Brancheninfos verkündet.

HipHopGamer erklärt auch, dass die Decima Engine auf der PS5 absolut verrückt aussieht. Die Decima Engine ist eine von Guerrilla Games entwickelte Engine. Unter anderem kam sie schon in Horizon Zero Dawn und Death Stranding zum Einsatz und vermutlich wird sie auch für das besagte Horrorspiel verwendet.

Natürlich ist das nicht bestätigt, aber wenn ihr mich fragt, klingt das alles für mich sehr schlüssig. Auf der einen Seite sehnen sich Fans von Hideo Kojima nach dem genialen Playable Teaser zu Silent Hills nach einem Horrospiel von Kojima Productions und auf der anderen Seite wäre ein Deal zwischen Sony und Kojimas Studio mit Sicherheit für beide Seiten sehr profitabel.

As to make the scariest horror game, I’ll watch the scary movies in order to awaken my horror soul. THE EYE is the Thai horror movie I rent when making PT but was too scary to finish watching. The package is scary so I rented the disc only. Will I be able to finish watching? pic.twitter.com/BVwPruUAvt