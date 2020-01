Apex Legends Season 4: Seht euch hier den großartigen Launch-Trailer an

in

Das Studio Respawn veröffentlichte den Launch-Trailer zu Apex Legends Season 4, der äußerst sehenswert ist.

Am 4. Februar startet im Battle-Royale-Shooter Apex Legends die Season 4 “Assimilierung” und aus diesem Grund wurde jetzt auch der Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

In diesem Clip erfahrt ihr mehr über die Vorgeschichte von Revenant, der neuesten Legende in Apex Legends. Der Start der Saison 4 Assimilierung befasst sich mit den Beweggründen von Revenant, dem robotischen Killer, der den “Champion des Volkes”, Jimmie “Forge” McCormick, brutal ermordet hat.

Erst kürzlich wurde ein Trailer veröffentlicht, in dem wir mehr über Jimmie erfahren. Diesen findet ihr hier.

Zum Launch-Trailer heißt es: “Einst war Revenant ein Mensch. Der beste Killer, den das Söldnersyndikat je hatte. Aufgrund eines Fehlers in seiner Programmierung erkannte er allerdings, was Hammond Robotics aus ihm gemacht hatte: einen wandelnden Albtraum aus Stahl und rudimentären Geweberesten. Die Rückkehr von Hammond Robotics in die Outlands hat seinen Wunsch nach Rache neu entfacht, und er wird erst ruhen, wenn sie alle tot sind. Natürlich stört es ihn nicht, nebenbei einige Legenden zu eliminieren”

Ziemlich cool gemacht, oder?

Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch darüber. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Trailer ist wirklich cool gemacht. In diesem Stil würden wir uns einen kompletten Animationsfilm wünschen.