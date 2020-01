Assassin’s Creed: “Alle neuen Leaks waren falsch”

in

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Leaks zum nächsten Assassin’s Creed – laut Brancheninsider “ZhugeEX” sind diese falsch und das Spiel wird nicht einmal Ragnarok heißen.

Vor einigen Tagen berichteten wir über einen Amazon-Leak zum kommenden Assassin’s Creed: Auf einer Produktseite war angeblich der Titel des Spiels zu sehen: Assassin’s Creed Ragnarok. Dieser Leak scheint wohl falsch zu sein. Laut “ZhugeEX” – eine verlässliche Quelle, wenn es um Leaks geht – wird das Spiel nämlich nicht Ragnarok heißen. Abgesehen davon war es auch ungewöhnlich, dass es keinen Link zur angeblichen Produktseite gab.

Aber wie es scheint, sind auch andere aktuelle Leaks nicht korrekt. “Alle bisherigen neuen AC-Leaks waren falsch. Es heißt nicht einmal Ragnarok.

Sicher, einige Details stimmen. Wie verbesserter Kampf oder was auch immer. Aber im Allgemeinen sind sie nicht so genau.”, so “ZhugeEX”. Diese Aussage trifft aber anscheinend nicht auf den letzten Leak zu, über den wir berichteten.

Einige Details daraus wurden bereits von mehreren Quellen bestätigt. Welche Infos stimmen und welche nicht, ist aber aktuell unklar.

Fest steht: Das nächste Assassin’s Creed wird auf die RPG-Mechaniken der beiden Vorgänger setzen und die Ankündigung wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Sobald es weitere Infos dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wenn das Spiel offiziell vorgestellt wird, wissen wir mehr. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, welche Gerüchte sich bewahrheiten.