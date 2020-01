Bandai Namco kündigt Captain Tsubasa: Rise of New Champions an

Bandai Namco kündigte kürzlich das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions an.

Steht ihr auf den Fußball-Anime Captain Tsubasa? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Demnächst erscheint ein ziemlich abgefahrenes Fußballspiel, das auf der beliebten Serie basiert.

In Captain Tsubasa: Rise of New Champions, das für PC, PS4 und Nintendo Switch erscheint, dürft ihr euch auf actiongeladene Fußballmatches freuen. Cool: Es gibt zahlreiche Superaktionen, die ihr in Echtzeit ausführen könnt und die ziemlich verrückt aussehen. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Offiziell heißt es dazu: “10 Jahre nach dem letzten Konsolenspiel gibt es endlich wieder ein neues Spiel zu Captain Tsubasa! Captain Tsubasa ist ein Manga-Meisterwerk, das auch 2020 noch in aller Welt geliebt wird. Das neue Konsolenspiel ist ein Arcade-Fußballspiel mit aktueller Grafik, in dem Spieler Superaktionen gegen ihre Gegner ausführen können!”

Bisher ist bekannt, dass folgende Charaktere dabei sind, über die sich Fans sicher freuen werden: Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Genzo Wakabayashi, Taro Misaki, Hikaru Matsuyama und Jun Misugi.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Einen Release-Termin gibt es bisher nicht, aber sobald sich das ändert, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen ziemlich cool aus. Wer auf den Anime steht, der wird hier mit Sicherheit auf seine Kosten kommen.