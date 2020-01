Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Seht euch hier ein komplettes Match an

In einem neuen Vieo bekommt ihr ein komplettes Match aus dem Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions zu sehen.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Bandai Namco das Fußballspiel Captain Tsubasa: Rise of New Champions ankündigte. Dieses Spiel basiert auf dem beliebten Fußball-Anime Captain Tsubasa.

Einige unter euch erinnern sich vielleicht noch an die Serie, die ich damals ziemlich cool fand. Im Gedächhtnis blieb mir vor allem, dass es eine Ewigkeit dauerte, bis ein Spieler von der einen Seite des Spielfelds die andere erreichte und die großartigen Power-Schüsse, die immer sehr übertrieben in Szene gesetzt waren.

Und genau diese Power-Schüsse sind das Highlight in Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Wie diese aussehen, zeigt nachfolgendes Video, in dem ihr ein vollständiges Match zu sehen bekommt.

Übrigens sieht es auch ziemlich cool aus, wenn ein Torwart einen Schuss hält. Auf dieses Weise bringt das Spiel frischen Wind in das leicht angestaubte Fußball-Genre.

Hier der Clip:

Und was sagt ihr? Ziemlich cool, oder? Der Spielfluss an sich könnte noch etwas flotter sein, aber ansonsten finde ich die ersten Szenen sehr vielversprechend.

Einen Release-Termin gibt es bisher noch nicht, aber sobald sich das ändert, informieren wir euch natürlich umgehend darüber.

Erschreinen soll der Titel für PC, PS4 und Nintendo Switch.

Über diesen Link haben wir weitere News zum Spiel für euch.

Das denken wir:

Das sieht richtig spaßig aus. Hier erwartet uns ein cooles Fußballspiel, das nicht nur Fans des Animes gefallen wird.