Cyberpunk 2077: Der Multiplayer-Modus erscheint wohl erst 2022

CD Projekt RED verkündete kürzlich, dass der Multiplayer-Modus von Cyberpunk 2077 wohl erst 2022 erscheinen wird.

Fans von Cyberpunk 2077 müssen in diesen Tagen ganz stark sein. Erst kürzlich kündigte das Studio CD Projekt RED die Verschiebung des Rollenspiels an. So soll der Titel nicht mehr am 16. April 2020 erscheinen, sondern am 17. September 2020.

Aber nicht nur das, auch der Multiplayer-Part soll verschoben werden. Vielleicht habt ihr ja breits mitbekommen, dass das Studio neben der Singleplayer-Kampagne auch an einem Multiplayer-Modus für das Spiel arbeitet. Im Zuge der Verschiebung von Cyberpunk 2077 äußerten sich die Entwickler nun auch zum Multiplayer-Release-Termin.

Demnach soll der Multiplayer-Modus wahrscheinlich erst 2022 erscheinen. Offiziell heißt es dazu: “Angesichts der erwarteten Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 im September und einer Reihe von Ereignissen, die voraussichtlich nach diesem Datum eintreten werden, ist es unwahrscheinlich, dass 2021 als Erscheinungsdatum für den Cyberpunk-Mehrspieler-Modus gilt.”

Mit anderen Worten: Rechnet damit, dass der Multiplayer-Modus wohl noch lannge auf sich warten lässt.

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link findet ihr weitere News, Infos und Videos zu Cyberpunk 2077.

Das denken wir:

Schade, dass Cyberpunk verschoben wurde, aber irgendwie haben wir schon damit gerechnet.

Quelle: dsogaming.com