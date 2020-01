Cyberpunk 2077 wurde auf September verschoben

CD Projekt RED verkündete kürzlich, dass der Release des Rollenspiels Cyberpunk 2077 verschoben wurde.

Heute habe ich eine schlechte Nachricht für alle, die sich schon auf den Release des Rollenspiels Cyberpunk 2077 gefreut haben: CD Projekt RED hat den Titel verschoben. Eigentlich sollte das Spiel bereits am 16. April 2020 erscheinen. Jetzt wird das Spiel erst am 17. September 2020 veröffentlicht.

Der Grund für die Verschiebung: Night City, also die fiktive Stadt, in der Cyberpunk 2077 spielt, ist sehr groß und es gibt sehr viel zu entdecken, dementsprechend zeitintensiv fällt das Testen des Titels und das Beheben der Bugs aus.

Und um diese Schritte korrekt durchführen zu können, benötigen die Entwickler einfach etwas mehr Zeit. Hier die offizielle Ankündigung der Verschiebung:

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV