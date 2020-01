Dank dieser Mod ist Resident Evil 5 weniger grün

Eine neue Modifikation für Resident Evil 5 entfernt den Grün-Filter des Spiels, wodurch der Titel viel anders aussieht.

Wenn ihr Resident Evil 5 gespielt habt, dann ist euch mit Sicherheit schon der Grünstich aufgefallen, der das Bild zeichnet. Dieser sorgt für einen düsteren Grafik-Look, der nicht jedem gefällt.

Und wenn ihr zu den Spielern gehört, die nicht so sehr auf den grünen Look stehen, habe ich eine gute Nachricht für euch: Es gibt eine Modifikation, die den Grün-Filter entfernt.

Der YouTuber und Resident Evil-Fan Suzi (@TheSphereHunter) veröffentlichte kürzlich auf Twitter Vergleichsbilder, die zeigen, wie anders der Titel ohne den Filter aussieht.

Hier die Tweets:

I honestly like both looks for their own reasons, but without the filter, there are some eye-opening revelations color-wise. #REBHFun pic.twitter.com/l2PieXzYYI