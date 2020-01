Das kostenlose Battle Royale-Spiel Darwin Project ist jetzt auch für PS4 verfügbar

Darwin Project, das kostenlose Battle Royale-Spiel von Scavengers Studio, ist jetzt auch für die PS4 erhältlich.

Nachdem über drei Millionen Spieler den Battle-Royale-Titel Darwin Project über Steam Early Access und Xbox Game Preview ausprobiert haben, ist das Spiel nun auch für die PlayStation 4 verfügbar.

Darum geht es in Darwin Project: “Darwin-Projekt findet in einer dystopischen postapokalyptischen Landschaft in den nördlichen kanadischen Rocky Mountains statt. Zur Vorbereitung auf eine bevorstehende Eiszeit wird ein neues Projekt gestartet, das zur Hälfte aus wissenschaftlichen Experimenten und zur Hälfte aus Live-Unterhaltung besteht. Es heißt “Darwin Project” und fordert 10 Teilnehmer heraus, die Kälte zu überleben und in einer verräterischen Arena bis zum Tod zu kämpfen.”

Der Clou: Ein glücklicher Spieler hat die Möglichkeit, die Rolle des Show Directors zu übernehmen und den Kampf aus sicherer Entfernung zu verfolgen. Mit einer Reihe von Fähigkeiten, wie dem Einsatz von Atombomben oder der Unterstützung von Insassen mit Gesundheit und Ressourcen, sorgt er für Chaos auf dem Schlachtfeld.

Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer auf Battle Royale steht, der sollte das Spiel auf jeden Fall ausprobieren.