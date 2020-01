Das Skript von Disco Elysium ist über 1 Million Wörter lang

Kürzlich wurde verraten, dass das Skript des Rollenspiels Disco Elysium über 1 Million Wörter lang ist.

Habt ihr das Rollenspiel Disco Elysium schon gespielt? Falls nicht, dann solltet ihr es ausprobieren – hier erwartet euch ein wirklich tolles Spiel mit einem grandiosen Skript, das sehr umfangreich ausgefallen ist.

Ein Fan fragte kürzlich über Twitter nach der länge des Skripts. Er schätzte im selben Zug den Umfang auf 200.000 bis 300.000 Wörter. Aber weit gefehlt: Die Entwickler antworteten und verrieten, dass das Skript aus über 1 Million Wörtern besteht.

Das zeigt, wie viele Dialogoptionen es in diesem Spiel gibt. Und diese spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung eures Charakters.

Hey there, thanks for the question, we have over a million words in the game!👀