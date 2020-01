Dead Cells: “The Bad Seed”-DLC erscheint im Februar

Motion Twin und Evil Empire verkündeten kürzlich, dass der DLC “The Bad Seed” für Dead Cells bereits im Februar erscheint.

Kürzlich wurde bekannt, dass der DLC “The Bad Seed” am 11. Februar für Dead Cells an den Start geht. Der Preis für die Erweiterung liegt bei 4,99 Euro. Unter anderem erwarten euch zwei neue Level, die euch in ein Gewächshaus und in einen Sumpf führen. Abgesehen davon wird es auch neue Monster und auch einen neuen Boss geben.

“Dies ist die erste kostenpflichtige Erweiterung des Spiels nach sechzehn größeren kostenlosen Updates, Inhalten und Überarbeitungen, seit Dead Cells im Jahr 2017 Steam Early Access eingeführt hat. Es gibt noch eine Fülle von Dingen, die wir dem Spiel hinzufügen wollen.” Sagte Joan Blachere, Creative Director bei Evil Empire.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgender Gameplay-Trailer:

Sieht ziemlich cool aus, oder? Sobald es weitere Neuigkeiten zu Dead Cells gibt, informieren wir euch darüber.

Hier findet ihr die offizielle Steam-Produktseite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Dead Cells haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Der Preis für den DLC geht völlig in Ordnung und die ersten Spielszenen aus der Erweiterung sehen auch sehr vielversprechend aus.