Destiny: Wird es einen Film oder eine Serie geben?

Aus einem Interview geht hervor, dass Bungie nicht ausschließt, dass es einen Film oder eine Serie zum Looter-Shooter Destiny geben könnte.

Was würdet ihr von einem Film oder einer Serie zum Looter-Shooter Destiny halten? Offiziell wurde zwar noch nichts angekündigt, aber in einem Interview mit The Hollywood Reporter erklärte Robbie Stevens, Creative Lead bei Bungie, dass die derzeitige Methode, das Franchise aufzubauen so ist, “wie eine saisonale TV-Show aufzubauen”.

Und wie sieht es da mit einem Film oder einer Serie aus? “Alles ist möglich”, sagte Stevens. “Einer der Vorteile davon, dass Bungie die Destiny-IP vollständig besitzt, ist, dass wir die Freiheit haben, diese Entscheidungen zu treffen, wann immer wir denken, dass die Zeit gekommen ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.”

In den vergangenen Jahren gab es einige Umbrüche, was Destiny betrifft. Unter anderem trennte sich Bungie von Activision, um wieder unabhängig zu werden. Abgesehen davon gibt es mittlerweile eine kostenlose Version von Destiny 2.

Mit anderen Worten: “Alles ist möglich”, ist zwar eine sehr vage Aussage, aber Bungie scheut sich nicht davor, etwas Neues auszuprobieren und das Studio scheint durchaus über eine Film- oder Serien-Adaption nachzudenken. Ob und wann diese realisiert wird, lässt sich aber aktuell noch nicht sagen.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu Destiny haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Wir könnten uns eine Serie zu Destiny gut vorstellen. Mal sehen, was die Zukunft noch so bringt.

Quelle: comicbook.com