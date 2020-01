Dieses versteckte Feature des N64-Controllers ist der Hit auf jeder Party

Jason Brody zeigt in einem kurzen Video, wie man den N64-Controller nutzen kann, um eine Flasche zu öffnen.

Kürzlich bin ich auf ein Video gestoßen, das ich euch einfach nicht vorenthalten kann. Es zeigt den N64-Fan Jason Brody, der vor einigen Tagen seinen Freunden in Los Angeles, Kalifornien, ein verstecktes N64-Feature zeigte.

Im Video, das mittlerweile über 1,2 Millionen Mal angesehen wurde, steckt Jason den Flaschenkopf einfach in den Erweiterungsport auf der Rückseite des Controllers und öffnet damit die Flasche.

Hier das Video:

Everyone: The N64 controller is stupid! What a horrible design!



Me: pic.twitter.com/CdBpn1xUJe