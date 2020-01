Disintegration: Hier sind 23 Minuten aus dem Sci-Fi-Shooter

in

Kürzlich wurde ein neues Video veröffentlicht, das über 23 Minuten aus dem Sci-Fi-Shooter Disintegration zeigt.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass man sich für die Beta des kommenden Sci-Fi-Shooters Disintegration anmelden kann. Jetzt haben die Kollegen von IGN ein Video veröffentlicht, das über 23 Minuten aus dem Spiel zeigt. Wer also wissen möchte, was der Titel so zu bieten hat, der sollte sich den nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Der Sci-Fi-Egoshooter Disintegration spielt in einer Zukunft, in der die Menschen nur durch Integration überleben können. Bei diesem Prozess wird das menschliche Gehirn mithilfe eines robotischen Rahmens konserviert. Ihr seid Romer Shoal, ein ehemaliger Gravehikel-Pilot, der sich mit einer Einheit aus Integrationswiderständlern an die Erinnerungen eines einst menschlichen Daseins klammert. Die übermächtigen Rayonne haben es sich jedoch zum Ziel gemacht, alles Menschliche auszulöschen. Nur Romer und seine Crew aus Geächteten können der Menschheit einen Neubeginn ermöglichen. Steuert eine Vielzahl von Gravehikeln, nutzt ihr personalisiertes Waffenarsenal und befehligt eure Crew auf dem Boden mit einzigartigen Einheitsfähigkeiten, um zu siegen.”

Hier erwartet uns ein spannender PvP-Mehrspielermodus gegen andere Piloten und deren Crew. Abgesehen davon wird es einige taktische Echtzeitelemente geben, die es ermöglichen, eine Gruppe von Einheiten auf dem Boden zu kontrollieren.

Hier das Ganze im Video:

Die Closed Beta beginnt am 28. Januar und enden am 29. Januar. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Es gibt aktuell noch keinen Release-Termin. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen sehr interessant aus. Hier könnte uns ein richtig gcooler Shooter erwarten.