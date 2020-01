Disintegration: Meldet euch jetzt für die Beta an

Private Division und V1 Interactive kündigten an, dass sich Spieler nun für die Beta des Ego-Shooters Disintegration anmelden können.

Die Macher des Klassikers Halo arbeiten gerade an einem neuen Sci-Fi-Ego-Shooter namens Disintegration. Hier erwartet uns ein spannender PvP-Mehrspielermodus gegen andere Piloten und deren Crew. Abgesehen davon wird wird es einige taktische Echtzeitelemente geben, die es ermöglichen, eine Gruppe von Einheiten auf dem Boden zu kontrollieren.

Offiziell heißt es dazu: “In der nahen Zukunft des Planeten führen Klimakatastrophen, Überbevölkerung, Nahrungsmittelknappheit und eine globale Pandemie zum Zusammenbruch von Gesellschaften und die Menschheit gerät an den Rand der Ausrottung.

Dies war als vorübergehende Lösung für eine unvermeidlichen Krise geplant.

Es war eine gute Lösung für Jahrzehnte, die das Überleben für Menschen ermöglichte. Einige von den Integrierten betrachteten aber diese neue Existenz als die Zukunft der Menschheit.

Die post-humanistischen Integrierten, die kein Interesse daran hatten, den Prozess umzukehren, nannten sich Rayonne. Kurze Zeit später brach ein weltweiter Krieg aus, und die Rayonne versuchten nun, alle aufindbaren Menschen unter ihre Herrschaft zu bringen, indem sie diese zwangen, sich der Integration zu unterziehen. Diejenigen, die sich weigerten, wurden vernichtet.

In Disintegration spielen Sie die Rolle eines Integrierten namens Romer. Er ist einer von vielen, die sich wehrten und jetzt von den Rayonne gejagt werden.

Es liegt an Ihnen, eine kleine Gruppe von Outlaws zu führen; Menschen, die entschieden haben, sich zu wehren und zu überleben. Das Ziel ist eine bessere Zukunft, in der wie diejenigen schützen, die uns am Herzen liegen, in der Hoffnung eines Tages wieder ein Mensch zu werden.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link könnt ihr euch für die Beta anmelden.

Erscheinen soll das Spiel noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One.Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Ego-Shooter” haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen ganz interessant aus, aber ob der Titel wirklich überzeugen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen.