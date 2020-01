Doom Eternal: Seht euch hier den neuen Story-Gameplay-Trailer an

in

Bethesda veröffentlichte kürzlich einen neuen Story-Gameplay-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Doom Eternal.

Ich finde es ja irgendwie witzig, dass für ein Spiel wie Doom ein Story-Trailer veröffentlicht wird, da ja im Grunde jeder weiß, worum es im Spiel geht: Du bist der Doom Guy und du musst Dämonen töten.

Wie auch immer. Fans werden sich sicher auf den neuen Clip freuen, da er auch neue Spielszenen enthält. Die offizielle Beschreibung dazu lautet:

“Die Armeen der Hölle sind auf der Erde eingefallen. Werde der Slayer in einer epischen Einzelspieler-Kampagne, um Dämonen über Dimensionen hinweg zu bezwingen und die endgültige Zerstörung der Menschheit zu stoppen.

Sie fürchten nur dich.”

Mehr muss man über die Story eigentlich nicht wissen. Here you go:

Übrigens: Doom Eternal sollte bereits im November 2019 erscheinen. Bethesda entschied sich jedoch dazu, den Release auf den 20. März zu verschieben, um den Entwicklern mehr Zeit zu geben.

Wer das Spiel vorbestellt, der darf sich übrigens auf das Rip-and-Tear-Pack sowie eine digitale Download-Version von Doom 64 freuen. Und wenn ihr euch der Doom-Community im Slayers Club anschließt, dann könnt ihr exklusive Belohnungen für Doom Eternal verdienen.

Sollte es weitere Infos zum Spiel geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Mit Doom Eternal erwartet uns ein ziemlich heftiger Actiontrip, den sich kein Fan von Doom entgehen lassen sollte.