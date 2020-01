Du kannst Apex Legends jetzt im Third-Person-Modus spielen

Respawn führte kürzlich einen Third-Person-Modus im Battle-Royale-Shooter Apex Legends ein.

Coole Sache: Das Studio Respawn startete kürzlich ein Event, das es ermöglicht, Apex Legends aus der Third Person zu spielen. Diesen Modus könnt ihr bis zum 20. Januar testen.

Hier der entsprechende Tweet mit ersten Szenen aus dem Third-Person-Modus:

This next one is a real out of body experience 🤯⁣

⁣

Play the third-person limited-time time mode now through Jan 20. pic.twitter.com/WMQ9g7ySZ7