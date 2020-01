Epic Games stellt das nächste kostenlose Spiel vor

in

Epic Games stellte kürzlich das nächste kostenlose Spiel vor, das ihr euch im Epic Games Store herunterladen könnt.

Falls ihr mal wieder Lust auf ein Denkspiel habt, dann solltet ihr demnächst im Epic Games Store vorbeisurfen. Dort könnt ihr euch nämlich ab dem 23. Januar das Spiel The Bridge kostenlos herunterladen.

Hier erwarten euch 48 abgefahrene Rätsel, in denen ihr die Schwerkraft manipulieren und in parallele Dimensionen reisen müsst. Das Ganze ist auf jeden Fall ziemlich cool inszeniert und erfordert einiges an Gehirnschmalz.

Offiziell heißt es zum Spiel: “The Bridge ist ein logisches Denkspiel, das Spieler zwingt, ihr bisheriges Verständnis für Physik und Perspektive zu hinterfragen. Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst.”

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das denken wir:

Dieses Spiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen – nicht nur weil es kostenlos ist. Ihr dürft euch auf unterhaltsame Rätsel und einen coolen Grafikstil freuen.