Erster DLC zu Code Vein ab sofort verfügbar

Bandai Namco veröffentlichte kürzlich den ersten DLC zum Action-RPG Code Vein und in einem neuen Trailer bekommt ihr zu sehen, was euch erwartet.

Falls ihr auf neue Inhalte für Code Vein wartet, habe ich eine gute Nachricht für euch: Bandai veröffentlichte mittlerweile den ersten DLC namens “Hellfire Knight”, in dem euch unter anderem ein neuer Boss-Kampf erwartet.

Offiziell heißt es zum DLC: “Der DLC beinhaltet eine neue Neben-Story, die in einem neuen Boss-Kampf gegen den furchteinflößenden Hellfire Knight endet. Neben dieser Herausforderung können SpielerInnen einen neuen Blutcode, Blutschleier, drei neue Waffen und weitere Kostüme für ihren Partner freischalten. Weiterhin können in einem neuen Areal in den Tiefen stärkere Gegner bekämpft werden.”

Übrigens: Der zweite und dritte DLC sind für Februar 2020 bzw. März 2020 geplant.

Hier der Trailer:

Das denken wir:

Wenigstens gibt es jetzt endlich Content-Nachschub. Und zum Glück müssen wir nicht lange auf die nächsten DLCs warten.