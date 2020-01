Gerücht: EA arbeitet anscheinend an einem neuen Knights of the Old Republic

Laut neuesten Gerüchten arbeitet Electronic Arts an einigen neuen “Star Wars”-Spielen – bei einem davon soll es sich um ein neues Knights of the Old Republic handeln.

Heute habe ich eine tolle Nachricht für alle Fans von Star Wars: Knights of the Old Republic. Und zwar arbeitet EA anscheinend an einem neuen Teil der erfolgreichen Rollenspielreihe.

Laut ungenannten Quellen handelt es sich bei diesem Spiel entweder um ein Remake oder eine Fortsetzung. Angeblich soll das Projekt Elemente aus den vorherigen Spielen beinhalten, um bestimmte Dinge in den aktuellen Star Wars-Kanon aufzunehmen.

Auf cinelinx.com heißt es: “Laut einem befindet sich das zuvor erwähnte Remake Knights of the Old Republic wieder in Entwicklung. Meine andere Quelle fügte hinzu, dass sie meinten, es sei nicht so sehr ein Remake, sondern eine Art ‘Fortsetzung’. Es wäre ein Knights of the Old Republic-Projekt, das Elemente aus den ersten beiden Spielen integrieren würde, um bestimmte Dinge in den aktuellen Star Wars-Kanon aufzunehmen. Nicht unbedingt ein Remake, sondern eine Neuinterpretation.

Da Star Wars Jedi: Fallen Order ein großer Erfolg für EA war, würde es mich nicht wundern, wenn uns demnächst wieder mehr “Star Wars”-Spiele erwarten würden. Auf ein neues KOTOR würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein neues Knights of the Old Republic? Nur her damit. Wir sind schon gespannt, ob sich die Gerüchte bewahrheiten. Ein neuer Teil ist längst überfällig.