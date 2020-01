Google kündigt zwei neue Spiele für Stadia-Pro-Abonnenten an

Google kündigte kürzlich zwei neue Spiele an, die bald für Stadia-Pro-Abonnenten zur Verfügung stehen.

Falls ihr gerne über Google Stadia zockt, euch aber die Spieleauswahl noch etwas langweilt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Ab Anfang Februar werden zumindest zwei neue Spiele verfügbar sein.

In der offiziellen pressemitteilung heißt es: “Google hat zwei neue Titel angekündigt, die ab dem 01. Februar gratis für Stadia-Pro-Abonnenten verfügbar sind. Neben dem atmosphärischen Shooter Metro Exodus ist auch der Stadia-Exklusivtitel Gylt mit dabei. Außerdem ist es noch bis zum 31. Januar möglich, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Samurai Shodown freizuschalten, bevor sie nicht mehr Teil der monatlich wechselnden Gratisspiele sind.



Gylt ist ein Spiel voller Geheimnisse und Terror. Spieler stellen sich in dem Action-Adventure ihren schlimmsten Ängsten, während sie durch ein alptraumhaft schönes Universum reisen, das vom spanischen Entwickler Tequila Works geschaffen wurde.



In Metro Exodus fliehen Spieler aus den zertrümmerten Ruinen Moskaus und begeben sich im bisher größten Metro-Abenteuer auf eine epische Reise durch das post-apokalyptische Russland.”

Das denken wir:

Langsam aber sicher steigt die Anzahl der Spiele, die über Stadia gespielt werden können. Uns geht das aber noch immer etwas zu langsam. Hoffentlich sind bald noch ein paar mehr Titel verfügbar.