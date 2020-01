HoloLens 2: Apollo 11 Mission AR steht zum Download bereit

Epic Games veröffentlichte kürzlich die Apollo 11 Mission AR für die AR-Brille Microsoft HoloLens 2.

Heute habe ich etwas für alle, die sich für das Thema “Raumfahrt” interessieren: Und zwar veröffentlichte Epic Apollo 11 Mission AR für die HoloLens 2. Diese Demo steht auf dem Unreal Engine-Marktplatz zum Download bereit.

Hier bekommt ihr viele Aspekte der historischen Apollo 11-Mission zu sehen. Unter anderem könnt ihr den Start, die Mondlandung an sich und natürlich auch Neil Armstrongs erste Schritte auf dem Mond betrachten.

Offiziell heißt es dazu: “Apollo 11 Mission AR ist ein interaktives Erlebnis für HoloLens 2, das hochwertige PC-Visualisierungen in eine Mixed Reality umwandelt und dabei voll dynamische Licht- und Schatteneffekte, vielschichtige Materialien und volumetrische Effekte bietet.”

Hier ein Trailer zur Demo:

Ziemlich cool, oder?

Mehr Infos zur HoloLens 2 findet ihr über diesen Link. Der Preis für das Teil beträgt aktuell 3.500 US-Dollar.

Das denken wir:

Auf diese Weise lässt sich Geschichte ganz neu erleben. Wir sind schon gespannt, was uns in Sachen AR noch so erwartet. Schade, dass die HoloLens noch so teuer ist.