Horizon Zero Dawn erscheint anscheinend 2020 für den PC

in

Es gibt neue Berichte darüber, dass das Actionspiel Horizon Zero Dawn in diesem Jahr für den PC erscheint.

Im Dezember letzten Jahres berichteten wir darüber, dass der russische Gaming-Journalist Anton Logvinov behauptet hatte, dass der PS4-Exklusivtitel Horizon Zero Dawn im Februar 2020 für den PC erscheinen würde. Nun scheint sich diese Prognose zu bewahrheiten – zumindest zum Teil.

Während wir nicht davon ausgehen, dass das Spiel bereits im Februar für den PC erscheinen wird, ist es jedoch gut möglich, dass der Titel noch in diesem Jahr für den PC veröffentlicht wird.

So berichten die Kollege von kotaku.com, dass Horizon: Zero Dawn in diesem Jahr für den PC erscheinen wird. Diese Infos stammt von drei Personen, die mit den Plänen von Sony vertraut sind und anonym bleiben wollen, da sie nicht berechtigt waren, mit der Presse zu sprechen.

Gut möglich, dass das Spiel über Steam und auch im Epic Games Store veröffentlicht wird – genaue Infos dazu gibt es aber noch nicht.

Horizon Zero Dawn wird das erste Guerilla-Spiel sein, das auf einer Nicht-PlayStation-Plattform veröffentlicht wird, seit Sony das in den Niederlanden ansässige Studio im Jahr 2005 gekauft hat.

Sollte es offizielle Infos zu dieser Meldung geben, lassen wir es euch umgehend wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu Horizon Zero Dawn haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Wir fänden es auf jeden Fall ziemlich cool, wenn Horizon Zero Dawn auch für den PC erscheinen würde.