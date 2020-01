Kingpin: Reloaded – Der Klassiker kehrt als Remaster zurück

3D Realms kündigte mit Kingpin: Reloaded ein Remaster des Shooter-Klassikers Kingpin: Life of Crime an.

Das Spiel Kingpin: Life of Crime aus dem Jahr 1999 wurde damals wegen der Gewaltdarstellung in Deutschland indiziert. Jetzt kündigte 3D Realms an, dass das Spiel als Remaster in diesem Jahr neu veröffentlicht wird.

In Kingpin: Reloaded dürft ihr euch unter anderem auf eine verbesserte Auflösungen von bis zu 4K sowie die Unterstützung des Ultrawide-Formats freuen. Und falls ihr nicht so auf Gewalt steht, wird es übrigens einen “No-Violence-Modus” geben.

Zum Spiel heißt es: “Pirscht durch die Straßen, die von Lampen beleuchtet sind, und schlagt rivalisierende Banden nieder, um den Kingpin wissen zu lassen, dass sein Ende nahe ist. Mit den immersiven Sim-Elementen von Kingpin kann der Recruit andere Gangster mit einem Konversationssystem rekrutieren. Erhöhe dadurch den Einfluss des Thugs durch mehrere Hub-basierte Missionen. Renne mit der Gang auf einem gewalttätigen Kriegspfad mit aufrüstbaren Waffen, einschließlich Tommy Guns, Panzerfäusten und vielem mehr, die zu blutigen und aufregenden Kämpfen führen: Kniescheibe, Verstümmelung oder Kopfnuss.”

Hier der Trailer zum Spiel:

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Remaster geben, lassen wir es euch wissen.

Weitere News zum Thema “3D Realms” haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Cool, dass wir den Klassiker bald in 4K erleben können.