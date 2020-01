Ladet euch jetzt das Rätselspiel The Bridge kostenlos herunter

Epic Games bietet jetzt das Rätselspiel The Bridge kostenlos im hauseigenen Store an.

Vor einigen Tagen berichteten wir darüber, dass Epic Games angekündigt hatte, das Rätselspiel The Bridge kostenlos im Epic Games Store anzubieten. Jetzt ist das Spiel erhältlich.

In diesem Titel erwarten euch 48 abgefahrene Rätsel, in denen ihr die Schwerkraft manipulieren und in parallele Dimensionen reisen müsst. Das Ganze ist sehr schön inszeniert und erfordert einiges an Gehirnschmalz.

Offiziell heißt es zum Spiel: “The Bridge ist ein logisches Denkspiel, das Spieler zwingt, ihr bisheriges Verständnis für Physik und Perspektive zu hinterfragen. Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst.”

Um das Spiel abstauben zu können, benötigt ihr lediglich einen Account bei Epic Games. Dann könnt ihr euch The Bridge über diesen Link herunterladen. Das Angebot gilt noch bis zum 30. Januar.

Das denken wir:

Wer auf Rätsel steht, der kommt mit The Bridge auf jeden Fall auf seine Kosten. Dieses kostenlose Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen.