Lenna’s Inception: Das von Zelda inspirierte Adventure erscheint im Januar auf Steam

in

Bytten Studio kündigte kürzlich an, dass das Action-Adventure Lenna’s Inception am 17. Januar auf Steam erscheint.

Wer gerne ein Spiel wie The Legend of Zelda auf dem PC spielen möchte, der sollte mal einen Blick auf Lenna’s Inception werfen. In diesem Action-Adventure müsst ihr eine gefährliche Insel voller Dungeons erkunden und acht Erzengel besiegen, um wieder Ordnung ins Königreich zu bringen.

Cool: Das Spiel könnt ihr im 8-Bit- und 32-Bit-Stil zocken. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der nachfolgende Trailer der kürzlich veröffentlicht wurde.

Übrigens: Das Spiel bietet auch einen lokalen Koop-Multiplayermodus und tägliche Herausforderungs-Dungeons. Hört sich cool an? Sieht auch so aus! Hier der neue Trailer:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Titel geben, dann informieren wir euch umgehend darüber.

Das denken wir:

Wer ein Spiel wie das klassische Zelda auf dem PC spielen möchte, der sollte den Titel mal ausprobieren.