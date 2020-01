Lost Words: Beyond the Page – Seht euch hier die neuesten Spielszenen an

Der Publisher Modus Games und das Studio Sketchbook Games veröffentlichten einen neuen Trailer zum kommenden Adventure Lost Words: Beyond the Page.

Habt ihr mal wieder Lust auf ein vielversprechendes Adventure? Dann solltet ihr einen Blick auf Lost Words: Beyond the Page werfen. Hier erlebt ihr eine rührende Geschichte über das Erwachsenwerden eines jungen Mädchens.

Euch erwartet ein innovativ inszenierter Platformer, in dem ihr zahlreiche Rätsel lösen mit. Kürzlich wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch im Spiel erwartet.

Dazu heißt es: “Im neuen Trailer spricht Izzy über ihre emotionale Reise als junge Schriftstellerin. In der wundervollen Fantasie-Welt Estoria nutzt die Protagonistin ihre Kreativität, um in ihrem Tagebuch die Aufs und Abs ihres Lebens zu verarbeiten. Izzys Erinnerungen und ihre Vorstellungskraft inspirieren atemberaubende Szenen einer bunten, bewegenden Welt, in der sich die emotionale Geschichte stets weiter entfaltet. Während einzelne Momente voller Freude und kindlichem Eifer erzählt werden, hält in diese Unschuld letztendlich doch immer die Realität Einzug.”

Hier der Trailer:

Lost Words: Beyond the Page erscheint im Frühjahr 2020 für PC, PS4, Xbox one und Nintendo Switch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein wunderschönes Adventure mit einer tollen Geschichte. Abgesehen davon ist das Ganze wirklich toll inszeniert. Wir freuen uns schon auf den Release.