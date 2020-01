Metal Gear Solid 2: So genial könnte ein Unreal Engine 4-Remake aussehen

Erasmus Brosdau ist gerade dabei, eine Szene aus Metal Gear Solid 2 mit der Unreal Engine 4 nachzustellen.

Heute habe ich mal wieder eine interessante Meldung für alle Fans von Metal Gear Solid: Der 3D Artist Erasmus Brosdau arbeitet gerade an einer Szene aus Metal Gear Solid 2, die er mit der Unreal Engine 4 erstellt.

Kürzlich postete er ein Update dazu auf Twitter, in dem er das Gesicht von Solid Snake zeigt, das wirklich fantastisch aussieht. Dazu schreibet er: “Update zum Gesicht von Solid Snake jetzt mit meinem benutzerdefinierten Eye- und Skin-Shader. Sehr komplexer Materialaufbau. Mit @UnrealEngine immer noch in Echtzeit mit über 60 fps.”

Hier der Post:

Update on the face of Solid Snake, using my custom eye and skin shader now. Very complex material setup. Still all realtime in 60+ fps using @UnrealEngine . Face model by @mthomasledeore , rest by me. Next on the list is automated rain material on the suit. #MetalGearSolid pic.twitter.com/AM5Axj0jDI