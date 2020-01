“Morbius”: Seht euch hier den ersten Trailer mit Jared Leto als Vampir an

in

Sony Pictures Entertainment veröffentlichte kürzlich den ersten Teaser-Trailer zum kommenden Film “Morbius”mit Jared Leto.

Endlich veröffentlichte Sony den ersten Trailer zum kommenden Superheldenstreifen “Morbius”, in dem Oscarpreisträger Jared Leto die Rolle eines Wissenschaftlers übernimmt, der sich auf der Suche nach einer Heilung für eine seltene Blutkrankheit aus Versehen in einen Vampir verwandelt.

Mit diesem Film möchte Sony den Erfolg von “Venom” wiederholen. Der Antiheld spielte nämlich über 856 Millionen Dollar ein. Interessant: Im Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet, wird klar, dass “Morbius” im selben Universum wie die Sony-“Spider-Man”-Filme spielt.

Unter anderem ist nämlich Michael Keaton zu sehen, der in “Spider-Man: Homecoming” den Bösewicht Vulture spielt. Abgesehen davon bekommen wir ein Bild von Spider-Man zu sehen, auf dem “Murderer”, also “Mörder” geschrieben steht.

Hier der Trailer:

Was haltet ihr von den ersten Szenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

“Morbius” läuft am 30. Juli 2020 in den deutschen Kinos an. Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Der Trailer sieht auf jeden Fall interessant aus, aber ob der Film auch wirklich gut wird, lässt sich jetzt leider noch nicht sagen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.