Mortal Kombat 11: Der Joker lässt im neuen Trailer Blut fließen

NetherRealm veröffentlichte einen neuen Trailer, in dem der Joker sein Können zum Besten gibt.

Etwas müssen wir uns noch gedulden, bis wir in Mortal Kombat 11 als Joker für Chaos sorgen können, dafür wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, in dem der wahnsinnige Clown zeigt, was er für Tricks auf Lager hat.

Im Trailer bekommen wir zu sehen, dass der Joker mit fiesen Gadgets für einige blutige Überraschungen in der Arena sorgt. Beispielsweise dürft ihr euch auf eine tödliche Batman-Puppe und ein explosives Geschenk freuen.

Für Besitzer des Kombat Packs startet der Early Access ab dem 28. Januar. Für alle anderen Spieler steht der neue DLC-Charakter dann ab dem 4. Februar bereit.

Hier der Trailer:

Was haltet ihr vom Joker in MK11? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Die offzielle Seite zu Mortal Kombat 11 findet ihr hier. Weitere News, Infos und Videos zu Mortal Kombat 11 haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie sich der Joker in Online-Matches schlägt. Auf den ersten Blick macht der Charakter einen sehr interessanten Eindruck.