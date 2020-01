Mortal Kombat 11: Hier bekommt ihr den bisher besten Blick auf Spawn

Dank einer neuen Actionfigur bekommen wir den bisher besten Blick auf Spawn in Mortal Kombat 11.

Erst kürzlich startete der Early Access für den Joker in Mortal Kombat 11, bevor der verrückte Clown dann am 4. Februar für alle Spieler an den Start geht. Etwas länger müssen wir noch auf Spawn warten.

Spawn ist der letzte DLC-Kämpfer des Kombat Packs und bisher haben wir den Comic-Helden kaum zu Gesicht bekommen. Dafür ist nun ein neues Bild aufgetaucht, das den Kämpfer zeigt, wie er im Spiel aussehen wird.

Und zwar ist in einem Magazin ein Bild einer Spawn-Actionfigur aufgetaucht, die auf dem Ingame-Modell des Charakters basiert. Auf diese Weise bekommen wir Spawn so zu sehen, wie er auch im Spiel aussehen wird.

Hier das entsprechende Bild:

A new magazine scan, via @ActionFeatures gives us our first look at the upcoming #MortalKombat11 #Spawn 7″ Scale Figure from #McFarlaneToys: https://t.co/ZaxsCoTEwM pic.twitter.com/fAnQrDpllI