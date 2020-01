Observer: Teaser deutet Nachfolger an

Das Studio Bloober Team veröffentlichte kürzlich einen Teaser, der die Ankündigung eines Nachfolgers des Cyberpunk-Adventures Observer andeutet.

Kürzlich wurde auf Twitter ein neuer Teaser zu einem bisher unangekündigtem Spiel veröffentlicht. Jedoch ist ziemlich klar, dass es sich wohl um einen Teaser zu einem Nachfolger von Observer handelt.

Das wird nicht nur durch den Stil des Teasers klar. Ein findiger Twitter-User entdeckte nämlich im Binärcode auch die versteckte Nachricht: “Daniel are you there?”

Daniel ist der Protagonist des Spiels Observer. Hier der Teaser-Tweet:

Und hier die versteckte Nachricht:

“Daniel are you there?”



forgive my bad reading of the glitchy binary haha pic.twitter.com/xNEXmKwawY