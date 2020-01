One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Das sind die Systemanforderungen

Bandai Namco verkündete kürzlich die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version des Kampfspiels One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Falls ihr euch One Punch Man: A Hero Nobody Knows für den PC holt, wollt ihr mit Sicherheit wissen, ob euer Rechner über ausreichend Power verfügt, um den Titel ruckelfrei darstellen zu können. Und genau das könnt ihr jetzt überprüfen, denn auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels wurden die Systemanforderungen veröffentlicht, die ihr weiter unten findet.

Offiziell heißt es zum Spiel: “One Punch Man: A Hero Nobody Knows ist ein Action Fighting Game, das in einer Welt spielt, in der Bedrohungen alltäglich und Helden die einzige Hoffnung sind. Saitama, der Hauptcharakter des Spiels, ist ein Held, der selbst den stärksten Feind mit nur einem einzigen Schlag vernichten kann, was ihn selbst sehr stört. Das Spiel bietet 3-gegen-3-Kämpfen, in denen SpielerInnen mächtige Teams formen, die aus vielen bekannten Gesichtern bestehen. Die ersten bekannten spielbaren Charaktere sind Genos, Hellish Blizzard, Mumen Rider, Speed-o’-Sound Sonic und Saitama.”

Nachfolgend findet ihr die Systemanforderungen.

Minimum:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-2550

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: GeForce GTX 570

DirectX: Version 11 Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 8 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-7400

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM Grafik: GeForce GTX 680

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 8 GB verfügbarer Speicherplatz

One Punch Man: A Hero Nobody Knows erscheint am 27. Februar 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Mit One Punch Man: A Hero Nobody Knows erwartet uns ein ziemlich abgefahrenes Kampfspiel, das nicht nur Fans des Animes gefallen wird.