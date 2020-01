Resident Evil 3: Dier Collectors’s Edition kann ab sofort vorbestellt werden

in

Capcom veröffentlichte neue Details zu den Inhalten der Resident Evil 3 Collector ́s Edition, die ab sofortin Europa vorbestellt werden kann.

Fans von Resident Evil werden sich sicher darüber freuen, dass man sich nun die Collectors’s Edition von Resident Evil 3 vorbestellen kann. Das kündigte Capcom kürzlich an.

Diese Sammleredition enthält neben dem Spiel auch eine hochwertige Jill-Valentine-Figur, ein Artbook und eine Karte von Raccoon City im Posterformat sowie einen Soundtrackauf 2 CDs.

Hier ein Bild, das die Inhalte der Edition zeigt:

Ein Preis wurde zur Ankündigung nicht genannt. In den USA kostet die Sammlerausgabe jedoch 179,99 Dollar (160 Euro)

Zum Spiel heißt es: “In Resident Evil 3 muss Jill Valentine, eine der bekanntesten Heldinnen der Videospielgeschichte, der Zerstörung von Raccoon City entfliehen, während sie unbarmherzig von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Spieler können außerdem an bisher unbekannten Umbrella-Experimenten in den Außenbezirken von Raccoon City teilnehmen – in Form des mitgelieferten, asymetrischen Mehrspieler-Titels Resident Evil Resistance, bisher unter dem Arbeitstitel Project Resistance bekannt.”

Das denken wir:

Resident Evil 2 war großartig. Somit sind die Erwartungen an Resident Evil 3 sehr hoch. Hoffen wir, dass wir nicht enttäuscht werden.