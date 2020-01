Resident Evil 3: Neuer Trailer zeigt den unbezwingbaren Nemesis

in

Capcom veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Survival-Horror-Spiel Resident Evil 3.

Im neuesten Trailer zum Remake von Resident Evil 3 bekommen wir nicht nur einen neuen Blick auf den fiesen Nemesis, sondern auch auf Jills Partner Carlos Oliveira – und neue Spielszenen gibt es natürlich auch zu sehen.

Zum Trailer heißt es: “Das neue Video zeigt mehr Details zu weiteren Schlüsselfiguren der dramatischen Ereignisse im Spiel, wie Jills inoffiziellem Partner Carlos Oliveira. Aber auch die verbleibende Umbrella-Biohazard-Countermeasure-Service-Einheit (U.B.C.S.), die unerbittlichen Hunter und natürlich der unbezwingbare Nemesis spielen in der Neuauflage von Resident Evil 3, die am 3. April 2020 erscheint, eine wichtige Rolle.”

Zu Carlos heißt es weiter: “Carlos Oliveira, ein U.B.C.S.-Mitglied, kam mit seinen sechs Männern für eine einfache Aufklärungsmission nach Raccoon City und wurde schnell überwältigt. Als Carlos ihren Rückzug organisierte, brachten sein Gerechtigkeitssinn und seine Courage ihn dazu, sich über seinen Befehl hinwegzusetzen und die Wahrheit über die hinterhältigen Aktionen der Umbrella Corporation herauszufinden.”

Hier der neue Trailer:

In Resident Evil 3 muss Jill Valentine der Zerstörung von Raccoon City entfliehen, während sie von der Biowaffe Nemesis gejagt wird. Abgesehen davon könnt ihr an bisher unbekannten Umbrella-Experimenten in den Außenbezirken von Raccoon City teilnehmen, da der asymetrische Mehrspieler-Titel Resident Evil Resistance enthalten ist. Mehr Infos dazu haben wir hier für euch.

Das Spiel erscheint am 3. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Fans von Resident Evil haben Grund zur Freude: Hier erwartet uns ein unheimlicher Survival-Trip, der nicht nur Fans des Klassikers gefallen wird.