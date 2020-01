Resident Evil 8: Erste Leaks aufgetaucht – Werwölfe, Zombies, Chris Redfield und mehr

in

Kürzlich sind erste Leaks zu Resident Evil 8 aufgetaucht, in denen von Werwölfen, Zombies und Chris Redfield die Rede ist.

Während wir alle auf das Remake von Resident Evil 3 warten, sind die ersten Leaks zu Resident Evil 8 aufgetaucht. Diese kommen von der Seite biohazardcast.com, der angebliche Infos zum nächsten Resident Evil zugespielt wurde.

Hier die wichtigsten Infos: Resident Evil 8 wird angeblich wieder aus der First-Person-Perspektive gespiel und Ethan Winters, der Protagonist aus Resident Evil 7, kehrt als spielbarer Charakter zurück.

Das Spiel soll in einem Dorf starten und den Spieler zu einem Schloss führen. Die Umgebung soll verschneit und bergig sein, was an das Setting von Resident Evil 4 erinnert. Zombies sollen zurückkehren und ein neuer Gegnertyp soll uns ähnlich wie Mr. X hinterherjagen.

Dieser Gegner wird als schattenhafte, weibliche Gestalt beschrieben, die verschwindet, wenn man auf sie schießt. Das deutet vielleicht auf Halluzinationen hin, wie es sie im eingestellten Resident Evil 3.5 gab.

Glaubt man den Leaks, dann wird es auch wolfähnliche Kreaturen geben, mit denen wir es zu tun bekommen. Darüber hinaus soll Chris Redfield wieder eine wichtige Rolle spielen. Übrigens: Der Titel des Spiels soll nicht Resident Evil 8 lauten.

Hier nochmal die ganzen Infos in Videoform:

Was haltet ihr von diesem Leak? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Weitere Infos zu Resident Evil haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon verdammt gespannt, wann Capcom die ersten offiziellen infos zu Resident Evil 8 herausrückt. Die ersten Leaks hören sich auf jeden Fall spannend an.