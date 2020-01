Skyrim Die Twice ist eine neue Mod für Skyrim, die von Sekiro inspiriert wurde

in

Der Modder “LeftKrush” arbeitet gerade an einer Modifikation namens “Skyrim Die Twice”, die von Sekiro: Shadows Die Twice inspiriert wurde.

Heute habe ich mal eine Mod für alle, die Skyrim lieben und auch auf Sekiro: Shadows Die Twice stehen: eine Mod namens “Skyrim Die Twice”.

Diese Mod bringt, wie der Name schon vermuten lässt, Elemente aus Sekiro: Shadows Die Twice in das Rollenspiel. Genauer gesagt handelt es sich hier um eine stark modifizierte Version der “Ultimate Combat”-Mod.

Wer Sekiro gespielt hat, der weiß, dass es in diesem Titel darauf ankommt, feindliche Angriffe zu parieren, um Gegner bezwingen zu können. Auch die Ausdauer spielt eine wichtige Rolle. So kann man in dieser Skyim-Mod Angriffe abwehren, um die Ausdauer der Gegner zu verringern, sodass sie irgendwann taumeln und ihr ihnen den Rest geben könnt.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Leider könnt ihr euch die Mod noch nicht herunterladen, da “Lert Krush” noch die Genehmigung des Modders der “Ultimate Combat”-Mod benötigt.

Sobald die Mod verfügbar ist, erfahrt ihr das umgehend bei uns.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Skyrrim haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist eine ziemlich coole Mod. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com