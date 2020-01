Steam startet bald den nächsten Sale

in

Es scheint, als würde in wenigen Tagen ein weiterer Steam Sale an den Start gehen.

Da ist der Steam Winter Sale erst ein paar Tage vorbei, schon scheint Valve den nächsten Sale auf seiner digitalen Vertriebsplattform zu planen. Offiziell wurde der Sale zwar noch nicht bestätigt, aber es klingt so, als würde das nicht mehr lange dauern.

Kürzlich schickte Valve nämlich eine Nachricht an seine Partner, die auf Reddit gelandet ist. Diese kündigt den Steam Lunar-Neujahrs-Sale an. Der Sale soll laut Mitteilung am 23. Januar stattfinden und fünf Tage dauern.

Diesen Sale gabe es auch schon im letzten Jahr, aber damals fand der Sale nicht im Januar, sondern Anfang Februar statt.

Hier die Mitteilung:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Weitere Steam-News haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Noch ein Sale? Nur her damit!