Super Smash Bros. Ultimate: Neuer DLC-Kämpfer wird am Donnerstag enthüllt

Nintendo kündigte eine neue Präsentation an, in der ein weiterer DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate vorgestellt wird.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Super Smash Bros. Ultimate: Am Donnerstag wird der nächste DLC-Charakter für das Kampfspiel vorgestellt. So erwartet uns am 16. Januar um 15 Uhr deutscher Zeit ein Livestream mit Super-Smash-Bros.-Ultimate-Director Masahiro Sakurai.

Offiziell heißt es dazu: “Im rund 35 Minuten langen Video stellt Masahiro Sakurai, der Director der Reihe, einen neuen DLC-Kämpfer vor.

Die Präsentation wird auf dem offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo live übertragen.”

Hier der Tweet zur Ankündigung des Streams:

Join Super #SmashBrosUltimate director Masahiro Sakurai on 1/16 at 6am PT for a roughly 35 minute video livestream featuring an in-depth look at an upcoming DLC fighter, which he will unveil in the video! pic.twitter.com/aOz0ilAiXU