The Last of Us Part II: Niel Druckmann macht ein Versprechen an die Fans

Niel Druckmann, der Director von The Last of Us Part II, machte kürzlich über Twitter ein Versprechen an die Fans.

Na, freut ihr euch auch schon so auf The Last of Us Part II? Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, was sich die Entwickler bei Naughty Dog so alles für den Titel haben einfallen lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht enttäuscht werden.

Und davon scheint auch Niel Druckmann, der Director des Spiels, überzeugt zu sein. Sony veröffentlichte kürzlich ja eine Liste seiner Top-Spiele des letzten Jahrzehnts und The Last of Us ergatterte den ersten Platz, was wirklich ziemlich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, wie viele gute Spiele in den letzten Jahren veröffentlicht wurden.

Das kommentierte Niel Druckmann auf Twitter so: “Hier ist der Deal … Ihr bleibt weiterhin großartige Fans und wir werden hart daran arbeiten, weiterhin großartige Spiele zu entwickeln, die euch stolz machen.”

Mit anderen Worten: Bei Naughty Dog ist man mehr als motiviert, um The Last of Us Part II zu einem weiteren Hit zu machen.

Hier der Tweet:

😳 here’s the deal… y’all keep being amazing fans and we’ll keep working hard to create great games that make you proud. ❤️ https://t.co/OMvuPTawqS — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 10. Januar 2020

The Last of Us Part II erscheint am 29. Mai 2020 für die PS4. Sollte es noch mehr News zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zu The Last of Us haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

The Last of Us Part II wird mit Sicherheit wieder ein großartiges Spiel. Wir können es kaum erwarten, bis der Titel endlich erhältlich ist.

Quelle: bleedingcool.com