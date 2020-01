The Walking Dead: Saints & Sinners bekommt düsteren Launch-Trailer spendiert

Skybound veröffentlichte den Launch-Trailer zum Virtual-Reality-Shooter The Walking Dead: Saints & Sinners.

Mit The Walking Dead: Saints & Sinners veröffentlichte Skybound in dieser Woche einen neuen Titel im “The Walking Dead”-Universum, der Spieler in der virtuellen Realität gegen Zombies antreten lässt.

Im Spiel müsst ihr versuchen, einen Zombie-Ausbruch in New Orleans zu überleben. Saints & Sinners wurde am 23. Januar für SteamVR, Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht und wird im Laufe des Jahres auch noch für PlayStation VR und Oculus Quest an den Start gehen.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Saints & Sinners ist ein Spiel wie kein anderes im The Walking Dead-Universum. Jede Herausforderung und Entscheidung, der du gegenüberstehst, wird von DIR getragen. Kämpfe gegen die Untoten, stürze dich durch die überfluteten Ruinen von New Orleans und stelle dich schweren Entscheidungen, die dich und die anderen Überlebenden betreffen. Lebe das dunkle Drama von The Walking Dead in deiner eigenen Haut.”

Hier der Trailer:

Sieht ziemlich cool aus, oder?

Das denken wir:

Wer auf VR-Shooter steht, der sollte sich The Walking Dead: Saints & Sinners auf keinen Fall entgehen lassen.