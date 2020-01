The Witcher 3: Diese Mod bringt 55 neue Waffen ins Spiel

in

“Roenaxx” veröffentlichte eine neue Modifikation für The Witcher 3: Wild Hunt, die 55 neue Waffen ins Spiel bringt.

Heute habe ich mal wieder eine coole Mod für alle Witcher-Fans: “Exotic Arsenal – Weapon DLC”. Diese Mod fügt dem Spiel insgesamt 55 neue Waffen hinzu – 28 Stahlwaffen und 27 Silberwaffen.

Unter anderem dürft ihr euch über neue Schwerter, Dolche und Stangenwaffen freuen. Nach der Installation könnt ihr automatisch generierte Versionen der Waffen in Velen, Novigrad und Skellige finden.

Hier handelt es sich um eine DLC-Mod, was bedeutet, dass sie mit keiner anderen Mod in Konflikt gerät. Abgesehen davon ist der DLC mit New Game + kompatibel.

Downloaden könnt ihr euch die Mod über diesen Link.

Das denken wir:

Cool, dass die Modding-Community immer wieder für neue Inhalte sorgt – so wird es in The Witcher 3 nie langweilig.

Quelle: dsogaming.com