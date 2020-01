The Witcher: Diese Mod bringt den Song “Toss a coin to your Witcher” ins Spiel

Der Modder “hub997” veröffentlichte eine Modifikation für das Rollenspiel The Witcher, die den Song “Toss a coin to your Witcher” ins Spiel bringt.

Heute habe ich mal eine Mod für alle, die auf die Witcher-Netflix-Serie stehen: die “Toss a coin to your Witcher”-Mod. Diese bringt den Barden-Song “Toss a coin to your Witcher” von Rittersporn in den ersten Teil von The Witcher.

Für die Mod ersetzte “hub997” zwei Zwischensequenzen im Spiel. Abgesehen davon synchronisierte der Modder die Lautenbewegungen von Rittersporn mit dem Song.

Downloaden könnt ihr euch die benötigten Dateien über diesen Link.

Hier noch ein Video, das die Mod in Aktion zeigt:

Leider ist diese Mod aktuell nur für den ersten Teil verfügbar. Derzeit ist nicht bekannt, ob eine ähnliche Mod auch für den zweiten und dritten Teil der erfolgreichen Rollenspielreihe von CD Projekt RED erscheinen wird.

Übrigens: Es gibt eine Mod für The Witcher 3, die die Schauspieler Henry Cavill und Anya Chalotra aus der Netflix-Serie ins Spiel bringt. Alle Infos dazu findet ihr über diesen Link.

