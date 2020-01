The Witcher: Geralt und Triss bekommen neue Statuen spendiert

in

Dark Horse und Sideshow Collectible stellten kürzlich neue Figuren zu The Witcher vor.

Wer auf The Witcher steht und auf der Suche nach neuem Regalschmuck ist, der darf sich freuen: Dark Horse und Sideshow Collectible haben zwei ziemlich coole Figuren zu The Witcher in der Mache.

Für 49,99 US-Dollar könnt ihr euch eine sehr detaillierte Statue von Geralt vorbestellen. Die Figur ist etwas über 24 Zentimeter groß und zeigt den Hexer kampfbereit mit seiner Großmeister-Rüstung.

Für den selben Preis könnt ihr euch auch eine Statue von Triss Merigold vorbestellen, die etwas über 23 Zentimeter groß ist.

Ausgeliefert werden die Statuen irgendwann zwischen Juni und August 2020.

So sehen die Statuen aus:

Geralt könnt ihr euch über diesen Link vorbestellen und Triss findet ihr hier.

Weitere News, Infos und Videos zu The Witcher haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Das perfekte Geschenk für jeden Witcher-Fan. Und der Preis ist auch ok.