Torchlight Frontiers kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wird Torchlight 3

Der Publisher Perfect World Entertainment und das Entwicklerstudio Echtra Games kündigten an, dass Torchlight Frontiers in Torchlight 3 umbenannt wurde.

Erst vor wenigen Tagen habe ich mich gefragt, wann es wohl wieder Neuigkeiten zum Action-RPG Torchlight Frontier geben würde und schon flatterte eine neue Pressemitteilung ins Haus.

Aus dieser geht hervor, dass dass Torchlight Frontiers diesen Sommer als Torchlight 3 auf Steam veröffentlich wird. Die Closed Alpha beginnt am 29. Januar. Dazu heißt es: “Dieser schnelle Dungeon-Crawler führt ARPG-Fans zurück in das Universum von Torchlight, wo sie sich durch eine lebhafte Welt kämpfen, die voller gefährlicher Kreaturen ist. Zuvor als free-to-play angekündigt, wird das Spiel nun zu dem Modell von Torchlight I und II zurückkehren, mit einem neuen Fokus auf linearen Fortschritt.”

“Als wir mit der Entwicklung von Torchlight Frontiers angefangen haben, konzentrierten wir uns auf die Erstellung einer gemeinsamen Welt”, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Co-Gründer des Torchlight-Franchises. “Während der Entwicklung entdeckt man oft, welche Art von Spiel man entwickeln will, und wir haben erkannt, dass Torchlight Frontiers ein wahrer Nachfolger von Torchlight I & II sein sollte. Basierend auf dieser Erkenntnis und dem zahlreichen Feedback unserer Alpha-Tester haben wir beschlossen, das Spiel zurück zu seinen Wurzeln zu bringen und es nach den klassischen Torchlight-Spielen zu gestalten, die so beliebt bei ARPG-Fans geworden sind. Wir möchten uns bei unserer engagierten Spielergemeinschaft für ihre Unterstützung und konstruktivem Feedback in der frühen Entwicklungsphase bedanken”.

Folgende Heldenklassen wurden bisher enthüllt:

Der Zwielichtmagier ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken.

Der Roboschmied ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln.

Der Schienenkämpfer ist ein lokomotivartiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht.

Eine neue Klasse wird bald enthüllt.

Hier der neue Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Schade, dass wir noch so lange auf das Spiel warten müssen. Das Warten dauert schon viel zu lange.