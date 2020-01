Zombie Army 4: Dead War – Im neuen Trailer erwartet euch Hitlers Armee der Toten

Das Studio Rebellion veröffentlichte kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Koop-Spiel Zombie Army 4: Dead War.

Habt ihr mal wieder Lust darauf, Hitlers Armee der Toten so richtig in den Arsch zu treten? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Der Release von Zombie Army 4: Dead War lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Und aus diesem Grund wurde jetzt auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, was euch so alles im Spiel erwartet. Unter anderem dürft ihr euch auf eine höllische Story-Kampagne, neue Zombies und zahlreiche neue Locations freuen.

Offiziell heißt es dazu: “Der 101 Trailer zeigt neue, noch die zuvor gesehene Gegner, Spezialangriffe, Waffen, Level und Locations, sowie den noch größeren und noch schwierigeren Horde Mode. Damit wird allen Fans und Neueinsteigern der perfekte Einstieg in den Zombie-zerschnetzelnden Wahnsinn von Zombie Army 4. Im Trailer wird die brandneue Story-Kampagne vorgestellt, die 1-4 Spieler durch das verrottende Italien der 1940er Jahre jagt. Die untoten Massen wanken weiter durch Europa und vernichten alles, was ihnen im Weg steht. Ein noch viel dunklerer Plan wartet jedoch in den Tiefen der Finsternis… Alle neuen, abstrusen Feinde werden ebenfalls in all ihren schaurigen Details vorgestellt. Das neue Video zeigt auch die Player Progression und die Möglichkeiten zur Charakteranpassung, sowie die erweiterte Kill Cam (jetzt neu mit Zerstückelung!).”

Hier der Trailer:

Zombie Army 4 erscheint am 4. Februar 2020 auf PS4, Xbox One und PC.

Mehr News, Infos und Videos zu Zombie Army haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Wer die Vorgänger mochte, der sollte sich den neuesten Teil nicht entgehen lassen. Hier ewartet euch ein abgefahrenes Koop-Spiel mit vielen coolen Neuerungen.