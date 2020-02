Apex Legends: Sammel-Event Systemüberbrückung angekündigt

Respawn hat kürzlich das neue befristete Sammel-Event “Systemüberbrückung” für Apex Legends angekündigt.

Im Battle-Royale-Shooter Apex Legends gibt es wieder etwas zu tun! Und zwar kündigte Respawn das Sammel-Event “Systemüberbrückung” an. Das Event läuft vom 3. bis 17. März.

Dazu heißt es: “Systemüberbrückung bietet den neuen Déjà-Beute-Modus, in dem die gesamte Beute in jedem Match an denselben Kartenpositionen spawnt. Im Rahmen des befristeten Events können Spieler außerdem erstmals den neuen Evo-Schild in der Arena ausrüsten und neben verschiedenen kosmetischen Objekten mit Assimilierungs-Thematik ein neues Erbstück-Set für Octane sammeln.”

Hier sind alle neuen Aktivitäten:

Déjà-Beute-Modus – Aufgrund eines Systemfehlers hat das Landungsschiff während des gesamten Events immer denselben Kurs und die Beute spawnt immer an derselben Position. Die Position des Rings wechselt täglich. Während die erste Woche des Déjà-Beute-Modus auf Rand der Welt gespielt wird, kehren die Legenden in der zweiten Woche in die Königsschlucht zurück.

– Aufgrund eines Systemfehlers hat das Landungsschiff während des gesamten Events immer denselben Kurs und die Beute spawnt immer an derselben Position. Die Position des Rings wechselt täglich. Während die erste Woche des Déjà-Beute-Modus auf Rand der Welt gespielt wird, kehren die Legenden in der zweiten Woche in die Königsschlucht zurück. Evo-Schild – Der Evo-Schild ist neu im Apex-Arsenal. Er wird mächtiger, wenn Legenden ihren Gegnern Schaden zufügen und kann stärker als epische Körperschilde werden. Evo-Schilde ändern abhängig vom Spielerfortschritt ihre Farbe, sind aber leicht an ihrem typischen Leuchten zu erkennen.

– Der Evo-Schild ist neu im Apex-Arsenal. Er wird mächtiger, wenn Legenden ihren Gegnern Schaden zufügen und kann stärker als epische Körperschilde werden. Evo-Schilde ändern abhängig vom Spielerfortschritt ihre Farbe, sind aber leicht an ihrem typischen Leuchten zu erkennen. Apex-Packs mit Assimilierungs-Thematik – Es können ein Set aus 24 thematischen, befristeten kosmetischen Objekten, 6 passende legendäre Charakter- und Waffen-Skins sowie 12 weitere epische Objekte freigeschaltet werden. Spieler können diese neuen kosmetischen In-Game-Objekte mit Apex-Münzen kaufen, mit Herstellungsmetallen freischalten oder zufällig in Event-Apex-Packs finden.

– Es können ein Set aus 24 thematischen, befristeten kosmetischen Objekten, 6 passende legendäre Charakter- und Waffen-Skins sowie 12 weitere epische Objekte freigeschaltet werden. Spieler können diese neuen kosmetischen In-Game-Objekte mit Apex-Münzen kaufen, mit Herstellungsmetallen freischalten oder zufällig in Event-Apex-Packs finden. Octane-Erbstück-Set – Spieler, die alle 24 kosmetischen Systemüberbrückungs-Objekte freischalten, erhalten das Octane-Erbstück-Set kostenlos.

Hier der Trailer:

Über diesen Link gibt es noch mehr Infos zum Event “Systemüberbrückung”.

Weitere News, Infos und Videos zu Apex Legends haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Cool, dass die Entwickler ständig für neue Events sorgen. Das hält die Community bei der Stange. In den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall genügend zu tun.